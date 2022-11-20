المعلق القطري الشهير "يوسف سيف" : مستوي العنابي أمام الإكوادور يحرضني على الاعتزال

أبدى المعلق الرياضي القطري "الشهير " يوسف سيف امتعاضه من خسارة منتخب بلاده أمام الإكوادور 2/0، اليوم الأحد ، في افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في النسخة رقم 22 ، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر-18 ديسمبر المقبل.
وقال "سيف" :" المستوى الفني المتواضع الذي قدمه المنتخب القطري في مباراة الافتتاح يجعلني أفكر جديًا في اعتزال التعليق الرياضي، واتساءل هل هذا هو بطل آسيا ؟".
وأشار المعلق القطري الشهير يوسف سيف إلى روعة الحفل والحضور الرسمي الكبير على مختلف الأصعدة في ملعب البيت ، الذي احتضن اللقاء وسط حضور 60 ألف متفرج ، لكن كان ينقص العنابي الحضور الجيد وتقديم مستوى يليق ببطل آسيا ومستضيف الحدث الرياضي الأول عالميًا.