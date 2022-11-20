المعلق القطري الشهير "يوسف سيف" : مستوي العنابي أمام الإكوادور يحرضني على الاعتزال

أبدى المعلق الرياضي القطري "الشهير " يوسف سيف امتعاضه من خسارة منتخب بلاده أمام الإكوادور 2/0، اليوم الأحد ، في افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في النسخة رقم 22 ، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر-18 ديسمبر المقبل.