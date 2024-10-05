"العماري" يخطف ذهبية البندقية الهوائية للمرة الثانية على التوالي

توج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الأولى في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار، والتي أقيمت، اليوم السبت، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية الثالثة.