"العماري" يخطف ذهبية البندقية الهوائية للمرة الثانية على التوالي

توج الأمير خالد بن بندر بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أصحاب المراكز الأولى في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار، والتي أقيمت، اليوم السبت، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية الثالثة.
وحافظ الرامي مسفر عبود العماري على لقبه في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية، بعد أن انتزع ذهبية النسخة الثالثة صباح اليوم بنتيجة 243.4، فيما حل الرامي حسين غويلي الحربي في المركز الثاني، وثالثاً الرامي عبدالعزيز خالد العنزي.
من جهة أخرى، انطلقت اليوم منافسات التصفيات الأولية لرماية أطباق شوزن حفرة (تراب) للرجال، بمشاركة 14 رامياً، على أن تستكمل غداً الأحد برماية 50 طبقاً، ومن ثم تحديد الرماة الستة المتأهلين للنهائي.