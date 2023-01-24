تأكيد مشاركة المزيد من النجوم في بطولة السعودية الدولية للقولف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، تأكيد مشاركة كل من: الأمريكي كيفن نا، ومواطناه جيسون كوكراك وتالور جوتش، والإسباني يوجينيو لوبيز-شاكارا، في الحدث المرتقب تحت مظلة الجولة الآسيوية على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 2 حتى 5 فبراير 2023.
وبذلك ينضم سفراء قولف السعودية الأربعة لمجموعة من الأسماء اللامعة في عالم القولف يتقدمهم المصنف الثالث عالمياً الأسترالي كاميرون سميث، والأمريكي هارولد فارنر، الذي انتزع لقب النسخة الماضية من بطولة السعودية الدولية بطريقة مميزة حين تمكن من إحراز ضربة إيغل من مسافة 27 متراً في الحفرة الأخيرة.
كما تضم القائمة أفضل 30 لاعباً في الجولة الآسيوية.
ونجح كوكراك في تحقيق 3 ألقاب (كأس سي جي، تحدي تشارلز شواب، بطولة هيولِت باكارد إنتربرايز المفتوحة في هيوستن) تحت مظلة جولة PGA خلال 13 شهراً في الفترة من 2020 حتى 2021. في حين حقق كيفن نا 5 ألقاب في ذات الجولة ومنها بطولة سوني المفتوحة في هاواي 2021، بالإضافة إلى لقب واحد في الجولة الآسيوية من خلال بطولة فولفو ماسترز الآسيوية.
وأما جوتش البالغ من العمر 31 عاماً، فقد نجح في تحقيق لقب بطولة RSM لعام 2021. وتمكن الإسباني الشاب لوبيز-شاكارا من الوصول للمركز الثاني في التصنيف العالمي للهواة قبل أن يصبح لاعباً محترفاً ويحرز أول ألقابه بعد 5 مشاركات فقط في الموسم الماضي.
وقال كيفن نا: "استمتعت باللعب في العام الماضي على ملعب ونادي رويال غرينز، إنه تحدٍ صعب وأتطلع للمشاركة في بطولة السعودية الدولية مرة أخرى حيث تعتبر الانطلاقة الأمثل للموسم المقبل".
وقال مواطنه كوكراك: "بطولة السعودية الدولية هي إحدى البطولات التي تحظى بتقدير كبير وسط اللاعبين وتجذب أهم الأسماء في عالم القولف، وأتشرف بالمشاركة في نسخة هذا العام مرة أخرى".