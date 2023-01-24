تأكيد مشاركة المزيد من النجوم في بطولة السعودية الدولية للقولف

ونجح كوكراك في تحقيق 3 ألقاب (كأس سي جي، تحدي تشارلز شواب، بطولة هيولِت باكارد إنتربرايز المفتوحة في هيوستن) تحت مظلة جولة PGA خلال 13 شهراً في الفترة من 2020 حتى 2021. في حين حقق كيفن نا 5 ألقاب في ذات الجولة ومنها بطولة سوني المفتوحة في هاواي 2021، بالإضافة إلى لقب واحد في الجولة الآسيوية من خلال بطولة فولفو ماسترز الآسيوية.