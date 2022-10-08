بمشاركة 16 مدربًا.. اتحاد القدم يختتم دورة حراس المرمى التمهيدية

اختتمت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة حراس المرمى التمهيدية، التي أقيمت خلال الفترة من 1- 6 أكتوبر الجاري في نادي الشباب بمشاركة 16 مدربًا.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات ميدانية، كما حاضر فيها المحاضر الآسيوي الكابتن جاسم الحربي، وساعده المحاضر الكابتن فريد عسيري.
وقدّم الحربي محاضرات عن التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، والنقاط الرئيسية في تدريب حراس المرمى، وفي الجانب العملي قدّم "الحربي" تطبيقات اشتملت على تدريبات فنية ومهارية.
يُذكر أن هذه المرحلة تعتبر أولى مراحل التدريب؛ فيما تليها المراحل التخصصية الثانية (B) والثالثة (A).
من جانبه قدّم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لإدارة نادي الشباب على مساهمتها في إقامة الدورة، وتقديم كل التسهيلات التي أسهمت في نجاحها.