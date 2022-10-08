بمشاركة 16 مدربًا.. اتحاد القدم يختتم دورة حراس المرمى التمهيدية

وقدّم الحربي محاضرات عن التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، والنقاط الرئيسية في تدريب حراس المرمى، وفي الجانب العملي قدّم "الحربي" تطبيقات اشتملت على تدريبات فنية ومهارية.