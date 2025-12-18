برئاسة الأمير خالد بن سطّام.. الفيصل يُصدر قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات القتالية السعودية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات القتالية السعودية، وتعيين الأمير خالد بن سطّام بن سعود بن عبدالعزيز رئيسًا لها.
وتضم عضوية الرابطة كلًا من الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والتشغيل باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائبًا للرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، ورئيس الاتحاد السعودي للمصارعة، ورئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو، ورئيس الاتحاد السعودي للجودو، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.
وتتضمن مهام الرابطة بناء ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير الرياضات القتالية وتعزيز أساسياتها، ومواءمة جدول البطولات المحلية مع البطولات الدولية، وتمكين الأندية من المشاركة دوليًا، إضافة إلى تمويل مبادرات تمكين الرياضات القتالية.
كما تشمل المهام بناء نظام تدريب معتمد لتطوير الرياضيين، ووضع نموذج لرفع مستوى المدربين في الأندية، وتسهيل إتاحة المرافق التدريبية للاتحادات والأندية.