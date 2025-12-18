برئاسة الأمير خالد بن سطّام.. الفيصل يُصدر قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات القتالية السعودية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات القتالية السعودية، وتعيين الأمير خالد بن سطّام بن سعود بن عبدالعزيز رئيسًا لها.