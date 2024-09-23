شارك "الهلال" الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94.. "نيمار" يؤكد أن استضافة السعودية لكأس العالم ستكون مثيرة

أبدى لاعب فريق الهلال الكروي الأول، النجم البرازيلي "نيمار" سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034.
وقال "نيمار" الذي ظهر مرتديًا الزي السعودي خلال احتفال النادي باليوم الوطني 94 "نحلم ونحقق"، عبر حساب الهلال في منصة "إكس": "سعيد باستضافة كأس العالم في السعودية، أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مثيرة للغاية".
وتابع: "ستكون فرصة للعالم للتعرف على الثقافة السعودية، لذا أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة أن أكون هنا مع الجميع".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سلم ملف الترشح لاستضافة المونديال، يوليو الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي بشكل رسمي البلد المستضيف، ديسمبر المقبل.