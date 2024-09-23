شارك "الهلال" الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94.. "نيمار" يؤكد أن استضافة السعودية لكأس العالم ستكون مثيرة

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سلم ملف الترشح لاستضافة المونديال، يوليو الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي بشكل رسمي البلد المستضيف، ديسمبر المقبل.