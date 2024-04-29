خَلَفًا لرامون دياز.. مدرب الهلال "خيسوس" مرشح لتدريب "فاسكو دي غاما"

وشدد الموقع على أن خورخي خيسوس من المستحيل أن يغادر الدوري السعودي؛ إذ إنه ملتزم بعقده مع الهلال حتى يونيو القادم، والمدرب لم يقرر بعدُ ما إذا كان سيجدد عقده أم يغادر.