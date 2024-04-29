خَلَفًا لرامون دياز.. مدرب الهلال "خيسوس" مرشح لتدريب "فاسكو دي غاما"

دخل البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال، ضمن المرشحين لقيادة نادي فاسكو دي غاما، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.
وكان مسؤولو النادي قد أقالوا رامون دياز بعد هزيمة الفريق الكبيرة برباعية نظيفة أمام كريسيوما، والتي تُعَد الهزيمة الثالثة للمدرب في 4 جولات.
وأفاد موقع "mengopredss" نقلًا عن الصحفي "فابيو أزيفيدو" بأن مدرب الهلال، هو أحد الأسماء المتداولة في فاسكو ليحل محل الأرجنتيني رامون دياز؛ مشيرًا إلى أنه من الصعب حدوث هذا الأمر.
وشدد الموقع على أن خورخي خيسوس من المستحيل أن يغادر الدوري السعودي؛ إذ إنه ملتزم بعقده مع الهلال حتى يونيو القادم، والمدرب لم يقرر بعدُ ما إذا كان سيجدد عقده أم يغادر.
ويقدم خيسوس (69 عامًا) مع الهلال أداء مميزًا حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي هذا الموسم، كما قاد فريقه لتصدر الدوري السعودي.