تحتضن الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم.. حلبة الدرعية تاريخ عريق وإرث ثقافي غني ممزوج مع براعة التصميم

تتّجه أنظار عشّاق رياضات المحركات نحو الدرعية التاريخية التي تحتضن الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي من موسم 2024، والذي يُقام على أراضي المملكة للمرة السادسة على التوالي عبر سباقين ليليين بتاريخ 26 و27 يناير.
ويُعدّ سباق الدرعية الحدث الأبرز في روزنامة الفورمولا إي العالمية. ويحظى بالاهتمام المتزايد وشعبيه متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، وأصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، وداعمًا لطموحات وزارة الرياضة الرامية لتنمية القطاع على جميع المستويات وعبر جميع أنحاء المملكة.
يمتاز السباق بتنسيقه الفريد؛ إذ تقام منافساته ليلًا على شوارع حلبة الدرعية التي تضم أحدث تقنية للإضاءة باستخدام مصابيح LED عالية الكفاءة والتوفير في الطاقة. ويؤكد سباق الدرعية إي بري على دور سلسلة المنافسات في توسيع أفق سباقات السيارات الكهربائية والمساهمة في دعم التوجهات العالمية الداعية إلى التنقل النظيف والمستدام.
واستضاف سباق الدرعية إي بري الجولة الأولى من بطولة العالم أي بي بي فورمولا إي منذ 2018 وحتى 2022، وفي موسم 2022/ 2023؛ استضافت الدرعية الجولة الثانية من السباق. ومنذ عام 2019 تستضيف حلبة الدرعية سباقين ليليين متتالين. وفي موسم 2023/ 2024 تستضيف حلبة الدرعية الجولتين الثانية والثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وللحديث عن التصميم الفريد لحلبة الدرعية في نسخة هذا العام من السباق؛ قال سامر الخوري الشريك الإداري لشركة سي بي إكس و"STMiNA"، وقائد عملية التطوير والتحديث للمضمار: "حضرت مختلف سباقات فورمولا 1، وفورمولا إي، والعديد من البطولات الأخرى؛ إلا أنني لم أشهد من قبل حدثًا يشبه سباق الدرعية المتميّز بمساره وما يصحبه من تحديات؛ إنه المسار الوحيد الذي تختلف نقطة النهاية فيه عن نقطة الانطلاق؛ حيث يتجه إلى نقطة مغايرة أمام الحضور ومنطقة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى ما يرافقه من الفعاليات التي جعلت منه أشبه بمهرجان ضخم يقدم تجربة رياضية وترفيهية في مكان واحد".
من جانبه قال سيمون جيبونز، مصمم مضمار حلبة الدرعية: "كان هدفنا الأول في التصميم ألا نقوم بتغيير الشوارع لتلائم حلبة السباق، بل أن يتم تحويلها لحلبة سباق فريدة، وعلى الرغم من كونها ليست مصممة مثل حلبات السباق الكبيرة، إلّا أننا قمنا بتصميمها بطريقة تحاكي أهم الحلبات العالمية، وكان تركيزنا الأول هو أن تكون حلبة آمنة ومفعمة بالتشويق والحماس".
وأضاف جيبونز: "نعلم بأن وقوع الحوادث في سباقات السيارات أمر وارد، ولكن حاولنا تخفيف حدة المنعطفات وزيادة الحماية عبر الحواجز وخفض انزلاق السيارات بحيث تبقى ضمن حدود سيطرة السائقين. لقد دُهشنا من تناغم الحضارة العمرانية مع الإرث التاريخي الغني للمنطقة، وقد نجحنا بوضع تصميم يحاكي تلك الحضارة؛ مما سيضفي طابعًا لا يُنسى لكل من السائقين والفرق المشاركة والحضور، وحتى المتابعين عبر قنوات التلفاز".
وسيشهد سباق الدرعية إي بري فورمولا إي 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين، والذين يمثلون 11 فريقًا عالميًّا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدّمهم سائق فريق أندريتي جلوبال وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين.
وتنتظر حلبة الدرعية زوارها وتعدهم بفعاليات متنوعة ومنافسات حماسية في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو. وسيقدم سباق الدرعية إي بري 2024 تجربة مميزة للجماهير تمزج بين الرياضة والموسيقى والترفيه؛ حيث سيكون الجمهور على موعد مع المتعة والأجواء الموسيقية الرائعة من خلال مشاركة نخبة الأسماء العالمية والعربية في عالم الفن؛ وهم: فرقة البوب روك الغنائية المرشحة لجائزة جرامي "OneRepublic"، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم برفقة الدي جي العالمي "Alesso"، والفرقة العالمية الشهيرة "Backstreet Boys"، والدي جي العالمي "Afrojack"، والفرقة المتميزة "Cairokee".
ويمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه في "Allianz Fan Village"، وتجربة أجهزة محاكاة السباق في ساحة الألعاب، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية وأشهى المأكولات الشعبية، وغيرها الكثير.