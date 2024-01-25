تحتضن الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم.. حلبة الدرعية تاريخ عريق وإرث ثقافي غني ممزوج مع براعة التصميم

وللحديث عن التصميم الفريد لحلبة الدرعية في نسخة هذا العام من السباق؛ قال سامر الخوري الشريك الإداري لشركة سي بي إكس و"STMiNA"، وقائد عملية التطوير والتحديث للمضمار: "حضرت مختلف سباقات فورمولا 1، وفورمولا إي، والعديد من البطولات الأخرى؛ إلا أنني لم أشهد من قبل حدثًا يشبه سباق الدرعية المتميّز بمساره وما يصحبه من تحديات؛ إنه المسار الوحيد الذي تختلف نقطة النهاية فيه عن نقطة الانطلاق؛ حيث يتجه إلى نقطة مغايرة أمام الحضور ومنطقة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى ما يرافقه من الفعاليات التي جعلت منه أشبه بمهرجان ضخم يقدم تجربة رياضية وترفيهية في مكان واحد".