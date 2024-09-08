سلمها ماجد عبد الله.. محافظ الطائف يتسلَّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

تسلّم الأميرُ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، شعلةَ دورة الألعاب السعودية 2024 في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
ونوّه محافظ الطائف إلى الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للقطاع الرياضي.
وتسلّم محافظُ الطائف شعلةَ دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 من كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر ماجد عبدالله، الذي حقق الدوري السعودي أربع مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين أربع مرات، وحقق كأس الأمم الآسيوية، وتأهل مع المنتخب السعودي لكأس العالم 1994، وتناوب على حمل الشعلة في مركز الشفا الكابتن عبدالله علي رضا الحاصل على برونزية التجديف بدورة الألعاب السعودية 2022، وثلاث سنوات حامل الرقم القياسي للرجل الحديدي في المملكة 2019 و2020 و2021، وحقّق المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في بطولة الرجل الحديدي بدبي 2022.
بدأت جولة الشعلة في محافظة الطائف بزيارة ميدان الطائف لسباقات الهجن، وحملت الشعلةَ لاعبةُ التزلج شريفة السديري أول امرأة سعودية تمثّل المملكة العربية السعودية في سباقات التزلج الدولية؛ لتسلمها إلى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، الذي نقلها بدوره إلى "إيفو فيرياني" رئيس منظمة سبورت أكورد، ليسلّم الشعلة إلى الهجان نايف سليم الفايدي صاحب ذهبية دورة الألعاب السعودية 2022.
وواصلت الشعلةُ جولتَها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الطائف؛ حيث توجهت المسيرة إلى مدرسة الجيل النموذجية الأهلية، وحملت الشعلةَ لاعبةُ المبارزة شرف ماجد الجعيد الحاصلة على البرونزية في دورة الألعاب السعودية لعام 2023، مثّلت المنتخب السعودي في بطولة الخليج للمبارزة وحققت البرونزية، وحصلت على المركز الثاني في الجولة الذهبية للسيدات بالخبر، كما تسلّمت الشعلةَ تهاني القحطاني لاعبةُ الجودو صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2023، والمركز الثالث في بطولة مونتريال بانميريكان المفتوحة 2023، والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.