سلمها ماجد عبد الله.. محافظ الطائف يتسلَّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

وواصلت الشعلةُ جولتَها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الطائف؛ حيث توجهت المسيرة إلى مدرسة الجيل النموذجية الأهلية، وحملت الشعلةَ لاعبةُ المبارزة شرف ماجد الجعيد الحاصلة على البرونزية في دورة الألعاب السعودية لعام 2023، مثّلت المنتخب السعودي في بطولة الخليج للمبارزة وحققت البرونزية، وحصلت على المركز الثاني في الجولة الذهبية للسيدات بالخبر، كما تسلّمت الشعلةَ تهاني القحطاني لاعبةُ الجودو صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2023، والمركز الثالث في بطولة مونتريال بانميريكان المفتوحة 2023، والمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.