رغم غيابه عن منافسات الجولة 22.. لاعب النصر "رونالدو" يحافظ على صدارة الهدافين

حافظ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" على صدارة قائمة هدّافي الدوري السعودي، رغم غيابه عن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أُسدل الستار عنها أمس السبت؛ وذلك بسبب تعرُّضه للإيقاف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وواصل قائدُ فريق النصر صدارةَ قائمة الهدّافين برصيد 22 هدف، محافظًا على فارق الأهداف الثلاثة التي تفصله عن مهاجم الهلال الصربي "ميتروفيتش" الذي غاب أيضًا عن منافسات الجولة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.
فيما اقتحم البرازيليُّ "تاليسكا" مهاجمُ النصر قائمةَ الهدّافين بتسجيله "هاتريك" في مباراة فريقه أمام الحزم، ليرفع غلّته التهديفية إلى 16 هدفًا، متفوّقًا بفارق هدف عن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" مهاجم الاتحاد، و"نكودو" لاعب ضمك اللذين فشلا في التسجيل رغم مشاركتهما مع فريقَيْهِما في مباريات الجولة 22.