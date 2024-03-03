رغم غيابه عن منافسات الجولة 22.. لاعب النصر "رونالدو" يحافظ على صدارة الهدافين

فيما اقتحم البرازيليُّ "تاليسكا" مهاجمُ النصر قائمةَ الهدّافين بتسجيله "هاتريك" في مباراة فريقه أمام الحزم، ليرفع غلّته التهديفية إلى 16 هدفًا، متفوّقًا بفارق هدف عن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" مهاجم الاتحاد، و"نكودو" لاعب ضمك اللذين فشلا في التسجيل رغم مشاركتهما مع فريقَيْهِما في مباريات الجولة 22.