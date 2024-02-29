مدرب الحزم "كارينيو": لو كانت لدينا 5 دقائق إضافية لشاهدنا أهدافًا أكثر.. وغياب رونالدو لم يؤثر علينا

وشدد المدرب على أن النصر لعب اليوم أمام فريق يقع بآخر ترتيب جدول الدوري السعودي، وقد علمنا بأنه سيهاجم ويترك مساحات في منطقة الدفاع، فلعبنا بثقة كبيرة، فقد درسنا النصر جيدًا".