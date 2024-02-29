مدرب الحزم "كارينيو": لو كانت لدينا 5 دقائق إضافية لشاهدنا أهدافًا أكثر.. وغياب رونالدو لم يؤثر علينا

أكد الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب الحزم أنه كان يعلم بأن مباراة فريقه اليوم أمام النصر ستكون صعبة وأن هناك اختلافات كبيرة بين الفريقين.
وانتهت مباراة النصر أمام الحزم مساء اليوم بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (4/4)، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودية للمحترفين.
وأضاف "دانيال كارينيو" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جميع مبارياتنا السابقة كانت ذا تنظيم عالٍ، لقد قاتلنا باللقاء، وعدنا للتسجيل عدة مرات وضيعنا أيضًا العديد من الفرص".
وتابع المدرب حديثه :"لو كانت لدينا 5 دقائق إضافية لشاهدنا أهدافًا أكثر وغياب رونالدو لم يؤثر علينا، لكنه أثر على النصر.
وشدد المدرب على أن النصر لعب اليوم أمام فريق يقع بآخر ترتيب جدول الدوري السعودي، وقد علمنا بأنه سيهاجم ويترك مساحات في منطقة الدفاع، فلعبنا بثقة كبيرة، فقد درسنا النصر جيدًا".
من جانب آخر تحدث البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر محملاً نفسه المسؤولية لكل ما يحدث بالملعب، مؤكدًا أن هناك بالفعل الكثير من الأخطاء الدفاعية".
وانتهت مباراة النصر أمام الحزم مساء اليوم بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (4/4).
واستطرد مدرب النصر قائلاً : "الهدف الأخير لم نتوقعه أبدًا، ولكن لن نستسلم، سوف نقوم بحل مشاكلنا، فالحياة ليست للضعفاء، وهذه نظرتي للحياة".
وأضاف كاسترو: "تغييراتنا كثيرة بالدفاع، لأن سلطان مصاب ولاجامي غير جاهز، ولكن لا تبرر استقبالنا لـ4 أهداف وسنعمل لحل المشكلة".
وتابع : "تركيزنا الأكبر على بطولة دوري أبطال آسيا ولن تؤثر مباراة الحزم على مشوارنا في البطولة".