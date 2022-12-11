الهلال يواجه الشعلة ودياً .. وياسر الشهراني يزور النادي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأحد مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة "الشعلة" ودياً يوم غد الاثنين؛ ضمن تحضيرات الفريق، استعداداً لاستئناف المنافسات.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة ، ثم قسم المدير الفني رامون دياز الفريق إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب.
ومن المقرر أن يغادر اللاعب "متعب المفرج" يوم الثلاثاء المقبل إلى قطر؛ لإجراء فحوصات طبية نهائية تحت إشراف الطبيب "بي دوخ".
يشار الى أن الظهير الأيسر ياسر الشهراني قد تواجد اليوم بمقر النادي ، من أجل ملاقاة زملائه بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في غدة البنكرياس والعين ، حيث تابع التدريبات ، وسط احتفال زملائه بقدومه بعد تعرضه إلى إصابة قاسية أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.
وحظي ياسر الشهراني بترحيب زملائه في نادي الهلال بعبارة مكتوب عليها : "حمداً لله على السلامة ياسر الشهراني".
ويستعد نادي الهلال لمواجهة الباطن، الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي، بعد توقف للبطولة دام شهرين نتيجة خوض المنتخب السعودي، منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.