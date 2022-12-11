الهلال يواجه الشعلة ودياً .. وياسر الشهراني يزور النادي

يشار الى أن الظهير الأيسر ياسر الشهراني قد تواجد اليوم بمقر النادي ، من أجل ملاقاة زملائه بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً في غدة البنكرياس والعين ، حيث تابع التدريبات ، وسط احتفال زملائه بقدومه بعد تعرضه إلى إصابة قاسية أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.