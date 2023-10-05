دوري روشن السعودي للمحترفين: ديربي الاتحاد والأهلي والنصر في مواجهة أبها

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
يدخل النصر المباراة وهو بالمركز الرابع، ولديه 18 نقطة، بينما يشارك أبها باللقاء وهو يمتلك 6 نقاط فقط، ويحتل المركز الـ16.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، في حين يأتي الأهلي بالمركز السادس ويمتلك 16 نقطة.