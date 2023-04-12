"As": "النصر" يقدم عرضاً للمدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو".. تعرف على التفاصيل

كشفت صحيفة "As" الإسبانية عن تقديم نادي النصر عرضاً ضخماً للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادة الفريق الفنية خلفاً للفرنسي رودي غارسيا.
ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن إدارة النصر قدمت عرضاً للمدرب البرتغالي بلغت قيمته 100 مليون يورو لمدة موسمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عرض نادي النصر المقدم للمدرب جوزيه مورينيو سيجعله المدرب الأعلى أجراً في العالم.
يتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عاماً، حالياً تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، حيث يعد أحد أفضل المدربين في التاريخ، وأحد أكثر المدربين حصولاً على البطولات.
وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل : بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير .
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة بعد مرور 23 جولة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر".