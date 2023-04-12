"As": "النصر" يقدم عرضاً للمدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو".. تعرف على التفاصيل

يتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عاماً، حالياً تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، حيث يعد أحد أفضل المدربين في التاريخ، وأحد أكثر المدربين حصولاً على البطولات.