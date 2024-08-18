"يلو" تجدّد رعايتها لدوري "يلو" لـ 3 مواسم مقبلة

أعلنت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى وشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن تجديد عقد رعاية "يلو" للدوري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة انطلاقاً من الموسم الحالي، بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال المواسم الثلاثة الماضية من رعاية "يلو" للمسابقة، وتمّت مراسم تجديد العقد، بحضور رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الأولى الأستاذ طلال بن عبدالله العبيدي والرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران، وبموجب العقد الجديد سوف يتواصل إطلاق مسمى دوري "يلو" على المسابقة، ويتضمن العديد من المزايا التي سوف تنعكس على زيادة إثارة الدوري وتحفيز الجماهير على الحضور والمتابعة.
وأكد رئيس رابطة أندية دوري الدرجة الأولى الأستاذ طلال العبيدي بأن الشراكة الناجحة بين الرابطة و "يلو" في المواسم الماضية كانت مثالاً إيجابياً للتكامل بين المؤسسات الرياضية ومكونات القطاع الخاص لدعم الحراك الإيجابي الذي تعيشه بلادنا في ضوء رؤية المملكة 2030 وتقديم دوري مميز بات يحظى باهتمام كبير من الجماهير والإعلام الرياضي، مع دعم كبير من وزارة الرياضة ومتابعة مستمرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم مما دفع الأندية للتطوّر واستقطاب أسماء كبيرة كمدربين ولاعبين للمنافسة، وتحقيق النتائج التي يتطلعون لها.
من جانبه، أعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بأن نجاح المواسم الثلاثة الماضية والأصداء الرائعة والرغبة في مواصلة العمل من أجل استكمال رحلة التقدّم لمسابقة دوري "يلو" هي العوامل المؤثرة التي من أجلها قررت "يلو" مواصلة رحلتها في رعاية الدوري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وتابع النجران قائلاً: نتطلع إلى أن يتواصل العمل المشترك مع المسؤولين في الرابطة والأندية من أجل التطوير وتقديم الأفضل للجماهير التي كانت أهم عوامل النجاح في المواسم الثلاثة الماضية بحضورها وتفاعلها الإيجابي، ومن جانبنا في "يلو" فإن هذه الرعاية هي جزء هام من رسالتنا للمسؤولية الاجتماعية والتي تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً بصفته محل متابعة وتأثير على شريحة كبيرة من المجتمع، وبإذن الله سوف يكون الدوري في المواسم المقبلة أكثر تألقاً وإثارة ومتابعة.