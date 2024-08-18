"يلو" تجدّد رعايتها لدوري "يلو" لـ 3 مواسم مقبلة

من جانبه، أعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بأن نجاح المواسم الثلاثة الماضية والأصداء الرائعة والرغبة في مواصلة العمل من أجل استكمال رحلة التقدّم لمسابقة دوري "يلو" هي العوامل المؤثرة التي من أجلها قررت "يلو" مواصلة رحلتها في رعاية الدوري لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وتابع النجران قائلاً: نتطلع إلى أن يتواصل العمل المشترك مع المسؤولين في الرابطة والأندية من أجل التطوير وتقديم الأفضل للجماهير التي كانت أهم عوامل النجاح في المواسم الثلاثة الماضية بحضورها وتفاعلها الإيجابي، ومن جانبنا في "يلو" فإن هذه الرعاية هي جزء هام من رسالتنا للمسؤولية الاجتماعية والتي تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً بصفته محل متابعة وتأثير على شريحة كبيرة من المجتمع، وبإذن الله سوف يكون الدوري في المواسم المقبلة أكثر تألقاً وإثارة ومتابعة.