رسميًّا.. تسمية الدوري السعودي للمحترفين بـ"دوري روشن السعودي"

من جهتها، علقت غادة الرميان، الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن، على الرعاية قائلة: "نستهدف بدعمنا الدوري السعودي تأكيد استمرار الشركة في سعيها لدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي، وذلك بدعمنا الأنشطة الرياضية المختلفة. كما نهدف لتقديم خيارات جودة حياة أعلى عن طريق دعمنا الرياضة الأكثر متابعة في المملكة". وأضافت الرميان: "نعتز في روشن بدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية، التي قد استأنفناها في رعاية النسخة الماضية، ونهدف لتعزيز دورنا بوصفنا شركة مسؤولة اجتماعيًّا عن طريق تفعيل مبادرات مختلفة هذا العام".