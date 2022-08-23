رسميًّا.. تسمية الدوري السعودي للمحترفين بـ"دوري روشن السعودي"

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن، المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتشمل الاتفاقية رعاية اسم الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي؛ ليصبح الاسم الجديد "دوري روشن السعودي".
وعبَّر المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن، وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقَّق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة أهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين.. وقال: "تُمثِّل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة؛ إذ نجحنا سوية في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يُعدُّ الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة".
وزاد العفالق: "نعرف روشن، وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري. ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة، ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم".
من ناحيته، عبَّر الأستاذ عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن اعتزازه بالشريك "روشن"، وقِيَمهم الرفيعة المنسجمة مع استراتيجية الرابطة.. لافتًا إلى التجربة الأولى الناجحة في الشراكة بين الجانبَيْن.
وأضاف الحميدي: "سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة للطرفين.. ونسعى معًا لتظل تلك المكاسب مستمرة بفضل هذه الشراكة".
في المقابل، قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن: "تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير. بعد رعايتنا الموسم الماضي من الدوري السعودي، وإعادة تسمية النسخة الجديدة، نسعى في روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي. سعداء بإطلاق (دوري روشن السعودي)، ونهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة ".
من جهتها، علقت غادة الرميان، الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن، على الرعاية قائلة: "نستهدف بدعمنا الدوري السعودي تأكيد استمرار الشركة في سعيها لدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي، وذلك بدعمنا الأنشطة الرياضية المختلفة. كما نهدف لتقديم خيارات جودة حياة أعلى عن طريق دعمنا الرياضة الأكثر متابعة في المملكة". وأضافت الرميان: "نعتز في روشن بدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية، التي قد استأنفناها في رعاية النسخة الماضية، ونهدف لتعزيز دورنا بوصفنا شركة مسؤولة اجتماعيًّا عن طريق تفعيل مبادرات مختلفة هذا العام".
وتتمتع "روشن" بإسهامات قوية في دعم الرياضة بالمملكة، فإضافة لرعايتها أنشطة كرة القدم تُعدُّ روشن راعيًا مؤسسًا لحلبة الفورمولا 1 بمحافظة جدة، التي جذبت الملايين من المشاهدين حول العالم، إضافة إلى إسهاماتها المتعددة في مجالات المسؤولية الاجتماعية، ورعايتها أنشطة رياضية متنوعة، بما في ذلك رعاية ماراثون الرياض، واتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.