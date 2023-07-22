الاتحاد السعودي يعتمد مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية 2024- 2025

ويستهدف المشروع تطويرَ مسابقات الفئات السنية؛ حيث يتضمن زيادة عدد الأندية في دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عامًا وتحت 17 عامًا؛ لتصبح 18 فريقًا لكل منهما بداية من موسم 2024- 2025، كما تم استحداث مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى للفئة العمرية تحت 16 عامًا، وزيادة فِرَق الدوري الممتاز تحت 15 عامًا، مع استحداث دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل منها.