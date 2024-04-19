في صالة أرينا بجامعة الملك سعود.. "فهد بن جلوي" يتوج الفائزين في بطولة العالم للمبارزة

توج الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأوزبكي ساردار عبدالكريم، بالميدالية الذهبية لسلاح السيبر "فردي" تحت 17 عامًا، في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، وذلك بحضور سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة.
فيما حقّق مواطنُه "ألباميس أوراكبوييف" الميداليةَ الفضية، وحصل الكوري "دويون كيم" على الميدالية البرونزية، ونال الياباني "موتوكي كاواهارا" على البرونزية والمركز الثالث المكرر.
وفي نهائي منافسات فردي السيدات لسلاح السيبر تحت 17 عامًا، توج عبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، الهنغارية "دوروتيا كسونكا" بالميدالية الذهبية الأولى، بعد فوزها على الإيطالية "لاتيني فرانسيسكا" التي نالت الميدالية الفضية، فيما ظفرت الإيطالية "فيتوريا موتشي" بالميدالية البرونزية، ونالت الأوزبكيةُ "نرجيزا جاكسيباييفا" البرونزيةَ والمركز الثالث المكرر.
وتختتم غدًا السبت منافسات البطولة التي شارك فيها أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم؛ حيث ستقام منافسات سلاح السيبر "فرق"، بمشاركة 258 مبارزًا ومبارزة؛ حيث سيمثل المنتخبَ السعودي كلٌّ من: محمد العمرو، وعبدالله المنسف، وزياد المطيري، وجهاد العبيدي، وعلى مستوى السيدات كلٌّ من: الحسناء الحماد، وعهد المعمر، ودانا القحطاني، وتلين القضماني.