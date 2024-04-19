في صالة أرينا بجامعة الملك سعود.. "فهد بن جلوي" يتوج الفائزين في بطولة العالم للمبارزة

وتختتم غدًا السبت منافسات البطولة التي شارك فيها أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم؛ حيث ستقام منافسات سلاح السيبر "فرق"، بمشاركة 258 مبارزًا ومبارزة؛ حيث سيمثل المنتخبَ السعودي كلٌّ من: محمد العمرو، وعبدالله المنسف، وزياد المطيري، وجهاد العبيدي، وعلى مستوى السيدات كلٌّ من: الحسناء الحماد، وعهد المعمر، ودانا القحطاني، وتلين القضماني.