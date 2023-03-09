صالح الداود لـ"سبق": "كلاسيكو" الاتحاد والنصر الأقرب للتعادل.. وحوار خاص بين "رونالدو" و"رومارينهو"

وأشار"الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي" إلى عدم نسيان ما حدث في الدوري الموسم الماضي، حين كان الاتحاد الأقرب لتحقيق اللقب وبفارق نقطي جيد عن الهلال، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك، حتى آخر نفّس وآخر جولة حين حقق الهلال اللقب، وفي هذا الموسم أيضاً فرق الوسط تقاتل للاقتراب من مربع الكبار، وثورة في مناطق المؤخرة من أجل الهروب من شبح الهبوط، وبالتالي ستلعب نتائج الفرق الأخرى (غير المنافسة على اللقب) دوراً كبيراً في تحويل اللقب من فريق لآخر .