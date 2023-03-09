صالح الداود لـ"سبق": "كلاسيكو" الاتحاد والنصر الأقرب للتعادل.. وحوار خاص بين "رونالدو" و"رومارينهو"

وصف نجم الشباب والنصر الدولي (السابق)، المحلل الفني صالح الداود، قمة "كلاسيكو الكرة السعودية"، الذي يجمع الاتحاد ونظيره النصر، بلقاء متعة كرة القدم، بل ودفعة كبيرة لمن يحقق النقاط الثلاث نحو تحقيق لقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي.
ويلتقي الاتحاد والنصر، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 20 من دوري روشن السعودي، والمسماه بـ"جولة يوم العلم".
وأضاف الداود في تصريح لـ"سبق": "الفوز لأي فريق سواءً الاتحاد المتسلح بعاملي الأرض والجمهور أو للنصر سيشكل دافعًا معنويًا كبيرًا لإحكام القبضة على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي إلى 5 نقاط في حال فوز الاتحاد، في المقابل في حال فوز النصر سيتربع على القمة مع فارق نقطة واحدة لصالحه، وبالنسبة لي أرى أن التعادل هو الأقرب".
وأشار"الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي" إلى عدم نسيان ما حدث في الدوري الموسم الماضي، حين كان الاتحاد الأقرب لتحقيق اللقب وبفارق نقطي جيد عن الهلال، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك، حتى آخر نفّس وآخر جولة حين حقق الهلال اللقب، وفي هذا الموسم أيضاً فرق الوسط تقاتل للاقتراب من مربع الكبار، وثورة في مناطق المؤخرة من أجل الهروب من شبح الهبوط، وبالتالي ستلعب نتائج الفرق الأخرى (غير المنافسة على اللقب) دوراً كبيراً في تحويل اللقب من فريق لآخر .
وعن مكامن القوة في جانب الاتحاد والنصر، قال الكابتن صالح: "صراع كبير سيكون بين نجم النصر البرتغالي كريستيانيو رونالدو، ونجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو بل حوار خاص بينهما، كما أن الاتحاد يتفوق بتواجد حارس مرمى مميز وهو غروهي، لكن مثل هذه المباريات هي مباريات مدربين والواجبات التي ينفذها اللاعبون طوال الـ 90 دقيقة" .
وتمنى الداود، أن يظهر "كلاسيكو الكرة السعودية" بين الاتحاد والنصر بمستوى فني كبير يعكس المستوى الفني للدوري السعودي، بتواجد نجوم كبار أصحاب قيمة فنية عالية، وحضور جماهيري مميز متوقع، خاصة أن العالم بات يشاهد مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين من خلال نقل عدة قنوات عالمية لأبرز مباريات الدوري، ومنها قمة مساء اليوم بين الاتحاد والنصر.