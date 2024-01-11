ممتاز الطائرة: الهلال في ضيافة الفيصلي.. والأهلي والابتسام في العاشرة

تنطلق غداً الجمعة، مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مواجهات، وتأتي مباراة الأهلي والابتسام التي ستقام على صالة نادي الأهلي 3.30 عصراً كأقوى اللقاءات .