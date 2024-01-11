ممتاز الطائرة: الهلال في ضيافة الفيصلي.. والأهلي والابتسام في العاشرة

تنطلق غداً الجمعة، مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مواجهات، وتأتي مباراة الأهلي والابتسام التي ستقام على صالة نادي الأهلي 3.30 عصراً كأقوى اللقاءات .
يلعب الأهلي وهو يحتل المركز الثاني 25 نقطة فيما يحتل الابتسام المركز الثالث (21 نقطة) .
ويحل الهلال صاحب المركز الأول (26 نقطة) ضيفاً على الفيصلي صاحب المركز الخامس 15 نقطة، وذلك على صالة سدير 3.30 عصراً، فيما يواجه الهداية نظيره أبها على صالة نادي الخليج 3.30 عصراً.
وتستكمل بقية مباريات الجولة ، السبت المقبل ، بإقامة ثلاث مباريات ، حيث يلتقي الوحدة والخليج على صالة نادي الوحدة 3.30 عصراً .
ويستضيف الاتحاد ضمك على صالة نادي الاتحاد 3.30 عصراً .
ويلعب الصفا والنصر على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 3.30 عصراً .