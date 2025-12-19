"بطولة الجيل القادم للتنس": "باسافاريدي" إلى نصف النهائي.. و"تيين" يخطف البطاقة الثانية

وتمكّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الألماني جاستن إنجل بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مواجهات المسار "الأحمر"، فيما واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس تميّزه بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعدما تغلب على الكرواتي دينو بريزميتش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.