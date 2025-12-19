"بطولة الجيل القادم للتنس": "باسافاريدي" إلى نصف النهائي.. و"تيين" يخطف البطاقة الثانية

شهدت بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، أمس الجمعة، ختام دور المجموعات للمنافسات المقامة في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتمكّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الألماني جاستن إنجل بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن مواجهات المسار "الأحمر"، فيما واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس تميّزه بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعدما تغلب على الكرواتي دينو بريزميتش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وفي مباريات المجموعة "الزرقاء"، نجح الأمريكي ليرنر تيين في خطف بطاقة العبور الثانية، عقب فوزه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليتصدر مجموعته، فيما انتصر الإسباني رافاييل جودار على مواطنه مارتن لاندالوسي بثلاثة أشواط نظيفة.
وتنطلق، اليوم السبت، مباريات الدور نصف النهائي عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلتقي البلجيكي ألكسندر بلوكس، متصدر المجموعة "الحمراء"، بالنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، وصيف المجموعة "الزرقاء"، فيما يواجه الأمريكي ليرنر تيين، متصدر المجموعة "الزرقاء"، مواطنه نيشيش باسافاريدي، وصيف المجموعة "الحمراء".