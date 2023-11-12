"نيوم" شريك لنهائيات الجيل القادم للرابطة العالمية لمحترفي التنس

وسيشارك في البطولة، وهي أول حدث رياضي احترافي معتمد يقام في المملكة لمثل النوع من الرياضات وتحمل رسمياً اسم "نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس - المقدمة من نيوم"، ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم في الفئة العمرية 21 عاماً أو أقل. وتمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس ATP، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته خمسة أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.