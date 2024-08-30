أخضر السلة يغادر إلى البحرين للمشاركة في البطولة الخليجية

غادرت، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب السعودي للرجال لكرة السلة، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين؛ للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام خلال الفترة من 2-7 سبتمبر 2024.