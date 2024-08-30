أخضر السلة يغادر إلى البحرين للمشاركة في البطولة الخليجية

غادرت، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب السعودي للرجال لكرة السلة، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين؛ للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام خلال الفترة من 2-7 سبتمبر 2024.
ويفتتح الأخضر مشواره في البطولة يوم الاثنين القادم أمام نظيره الكويتي.
وتضمّ بعثة المنتخب 13 لاعبًا؛ وهم:
محمد السويلم - محمد المرواني - حازم الجوهر - مثنى المرواني - عبدالملك عاشور - محمد قاضي - علي الشبيلي - ناصر أبو جلاس - مرزوق المولد - محمد الصقر - أسامة البرقاوي - أيمن المولد - ناصر العبسي.
ويرأس البعثةَ عضوُ مجلس الإدارة الأستاذ سعود الخالدي، والإداري سلطان الحميدي، والجهاز الفني بإشراف المدرب الإسباني "ريكارد كاساس"، ومساعديه "كريكور كريكوريان، وجوردي ميلي"، والمعدّ البدني "إيلي مارون"، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ محمد.