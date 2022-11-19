اتحاد القدم يوقع مع "نون" لدعم الصقور الخضر

وتمنح هذه الشراكة جميع مشجعي المنتخب السعودي في أنحاء المملكة الوصول إلى منتجات المنتخب في المتجر الرسمي على منصة نون noon.com بأكثر من 90 منتجًا، وبتقديم خدمات توصيل سريعة. وتوفر متاجر نقاط بيع بمواقع مختلفة في كل من الرياض والدوحة والمطارات الدولية في المملكة، في كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام. والتي ستتوافر فيها منتجات المنتخب الرسمية "الصقور الخضر" بإصدارات محدودة.