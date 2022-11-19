اتحاد القدم يوقع مع "نون" لدعم الصقور الخضر

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع (نون) المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، لتنضم إلى قائمة الشركاء التجاريين للمنتخب الوطني، بهدف دعم المنتخب خلال كأس العالم 2022 وتوفير منتجات المنتخب بإصدارات محدودة على منصتها.
وتمنح هذه الشراكة جميع مشجعي المنتخب السعودي في أنحاء المملكة الوصول إلى منتجات المنتخب في المتجر الرسمي على منصة نون noon.com بأكثر من 90 منتجًا، وبتقديم خدمات توصيل سريعة. وتوفر متاجر نقاط بيع بمواقع مختلفة في كل من الرياض والدوحة والمطارات الدولية في المملكة، في كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك فهد في الدمام. والتي ستتوافر فيها منتجات المنتخب الرسمية "الصقور الخضر" بإصدارات محدودة.
وبموجب هذه الشراكة ستدعم نون الاتحاد ببيع منتجاتها للجماهير في متجر البيت السعودي الواقع في منطقة FIFA للمشجعين في الدوحة. وخلال كأس العالم، يتمكن المشجعون في الرياض من شراء منتجات الاتحاد في نقاط البيع المتواجدة في الصالات الرياضية الخضراء ومتجر نون في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواكبة كل جديد في عالم التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة بما يساهم في تطوير عمل الاتحاد السعودي ويعمل على خدمة الكرة السعودية، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي يسعى من خلال هذه الشراكة لتسهيل وصول منتجات المنتخب الوطني إلى الجماهير تزامنًا مع مشاركة الأخضر في كأس العالم.
في المقابل عبّر أحمد قدوري المدير العام لنون في السعودية عن مدى سعادته بهذه الشراكة، حيث قال: "كمنصة وطنية للتجارة الإلكترونية نسعد بالعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبارها خطوة مهمة لنون، نفخر بتقديم الدعم اللازم لمنتخبنا الوطني من تسهيل توفير منتجات المنتخب بإصدار محدود ومن خلال الدعم اللوجستي الذي نقدمه ليصل إلى جميع الجماهير والعملاء في أنحاء المملكة".