بطولة المملكة لكرة القدم للصمّ: جدة والرياض وحائل والطائف يتأهّلون إلى نصف النهائي

تأهّلت أربعُ فرق إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة القدم للصمّ في ختام دوري المجموعات للبطولة التي ينظّمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم للموسم الحالي 2024، وتقام مبارياتها على ملعب عرقة بمدينة الرياض.
والفرق المتأهّلة هي: "نادي جدة للصم، نادي الرياض للصم، مركز حائل للصم، مركز الطائف للصم".
وتقام مساء غدًا الخميس مواجهات دور النصف نهائي على ملعب عندما يلتقي متصدر المجموعة الأولى نادي جدة مع وصيف المجموعة الثانية مركز الطائف عند الساعة 6 مساءً.
وفي المواجهة الثانية يلتقي متصدّر المجموعة الثانية مركز حائل مع وصيف المجموعة الأولى نادي الرياض عند الساعة 9 مساء.
وتقام مباريات تحديد المركز الثالث والرابع يوم الجمعة على ملعب عرقة عند الساعة 7 مساء عندما يلتقي الفريقان الخاسران من نصف النهائي.
فيما تقام المباراة النهائية وحفل الختام يوم السبت؛ حيث تقام المواجهة بين الفريقين المتأهلين إلى النهائي عند الساعة 7 مساء على ملعب عرقة.