تفاصيل عقد انضمام محرز للأهلي

كشف الصحفي "فابريزيو رومانو" عن تفاصيل عقد النجم الجزائري رياض محرز المنضم إلى الأهلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع رياض محرز، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى عام 2027 .
وبحسب ما نشره الصحفى بحسابه الشخصي عبر "تويتر" فإن محرز انضم رسمياً إلى الأهلى من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعقد حتى يونيو 2027 .
وكان الجناح الجزائري صاحب الـ32، قد انضم إلى مانشستر سيتى فى 2018، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: كويمبيريوس، لوهافر، ليستر سيتي، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2014.
كما أفاد "رومانو" المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين بأن صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني إلى النصر، اقتربت من الحسم، مؤكدًا على أن المحادثات بين الطرفين في مراحل متقدمة.
وأضاف أيضًا أن الصفقة لم يتم إغلاقها بعد ولكنها تتقدم بشكل جيد منذ ليلة أمس، موضحًا أن النصر وبايرن ميونخ على اتصال مباشر اليوم للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.