تفاصيل عقد انضمام محرز للأهلي

وكان الجناح الجزائري صاحب الـ32، قد انضم إلى مانشستر سيتى فى 2018، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: كويمبيريوس، لوهافر، ليستر سيتي، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2014.