الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

و لم يحسم جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد السابق مستقبله حتى الآن، رغم مرور قرابة الشهر على نهاية عقده مع الشياطين الحمر، وينتظر أن يحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون الإعلان عن ناديه الجديد رسميا يوم الجمعة القادم.