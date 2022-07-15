الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن هناك نجمًا آخر كان لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الماضي 2021-2022 تلقى عرضًا سعوديًا مغريًا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
و أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، على أن اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، من أجل ضمه بشكل مجاني خلال الصيف الحالي.
وأشارت أن العرض يتضمن حصول لينجارد على راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين جنيه إسترليني، هو ما يجعل اللاعب صاحب الـ29 عاما يفكر جديا فيه.
و لم يحسم جيسي لينجارد صانع ألعاب مانشستر يونايتد السابق مستقبله حتى الآن، رغم مرور قرابة الشهر على نهاية عقده مع الشياطين الحمر، وينتظر أن يحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون الإعلان عن ناديه الجديد رسميا يوم الجمعة القادم.
ورغم وجود عروض من أندية في الدوري الأمريكي، لكن لينجارد يرفض فكرة الانتقال اللعب هناك ، لكنه لم يغلق الباب أمام الدوري السعودي.
يذكر أن لينجارد ثاني لاعب كان أو لا يزال يلعب في مانشستر يونايتد يصله عرض من الدوري السعودي هذا الصيف بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي ذكرت تقارير صحفية أن قيمة العرض كانت تتضمن حصوله على راتب بقيمة ربع مليار يورو في موسمين.