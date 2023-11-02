خلال إقامة اتحاد الهجن لكأس الأولمبية السعودية.. تبوك تشهد المرحلة الثالثة من مبادرة الجينوم

سجلت منافساتُ كأس الأولمبية السعودية للهجن التي ينظّمها الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان تبوك للهجن؛ انطلاقَ المرحلة الثالثة من مبادرة الجينوم لتوثيق فحول الهجن وحفظ السلالات، خلال فترة المنافسات بالتزامن مع انطلاق الكأس.
ويشارك في البطولة على مدى الأيام الخمسة "4191" مطية تمثل تسع دول، من بينها "3464" مطية محلية، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة خلال إقامة مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف في أغسطس الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية خلال إقامة الاتحاد كأس الاتحاد السعودي مطلع أكتوبر الماضي في نجران.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد وقع في الـ16 من مايو الماضي، مع البرنامجُ الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية؛ مذكرةَ تفاهم؛ بهدف تطوير التعاون بين البرنامج والاتحاد فيما يدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المنفعة العامة، وحرصًا على تحقيق التعاون المثمر فيما يتعلّق بالتنمية المستدامة في مجال أداة الماسح الشامل لجينوم الشفرة الوراثية للهجن للتحسين الوراثي.
وتشمل الاتفاقيةُ التعاونَ في مشروع الشفرة الوراثية للهجن في مجال السباق، والتعاونَ في مجال اختبار تحديد النسب، والتعاونَ في تطوير الشفرة الوراثية للهجن وتحليل البيانات، وتبادل الخبرات في عملية الانتخاب وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتبادل الخبرات في تحليل النتائج والبيانات مع المختبرات والجهات الخارجية، ومجالات أخرى يتّفق عليها الطرفان.