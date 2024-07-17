اتحاد القدم يكشف تفاصيل وأهداف بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا

من جانب آخر قال صالح الداوود إن مراكز التدريب الإقليمية أصبحت تنافس الأندية كونها تحظى بكوادر وطنية متميزة قادرة على التعامل مع اللاعبين وتطويرهم، وهو ما سيعود بالفائدة على الكرة السعودية، لافتًا إلى أن مراكز التدريب تتمتع ببيئة جاذبة للاعبين، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على تعاونهم الكبير وهو ما سهّل من مهمة المراكز.