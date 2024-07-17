اتحاد القدم يكشف تفاصيل وأهداف بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا

عقد المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، والمسؤول الفني في إدارة البراعم خالد الفرحان، والمشرف على مراكز التدريب صالح الداوود، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء للحديث عن تفاصيل وأهداف بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 وحتى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكد لارغيت خلال المؤتمر الصحفي أن البطولة تمثل نتاج عمل كبير طوال الفترة الماضية بدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه تم وضع أهداف واضحة وخطط استراتيجية لاكتشاف ودعم المواهب السنية.
وأضاف المدير الفني للاتحاد السعودي أن هذه البطولة تمثل كذلك نتاج دوري البراعم للمناطق تحت 13 عامًا التي أُقيمت نسختها الأولى الموسم الماضي، كما أنها حصاد عمل تكاملي بين الأندية والأكاديميات والأندية التجارية.
من جانب آخر قال صالح الداوود إن مراكز التدريب الإقليمية أصبحت تنافس الأندية كونها تحظى بكوادر وطنية متميزة قادرة على التعامل مع اللاعبين وتطويرهم، وهو ما سيعود بالفائدة على الكرة السعودية، لافتًا إلى أن مراكز التدريب تتمتع ببيئة جاذبة للاعبين، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على تعاونهم الكبير وهو ما سهّل من مهمة المراكز.
وأضاف الداوود أن هناك مساعي لتوسيع قاعدة اللاعبين مع الأندية ومراكز التدريب والأكاديميات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة سعيًا لاكتشاف المزيد من المواهب المميزة.
من جهة أخرى أكد خالد الفرحان أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا تمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الاختيار جاء بناء على تقارير ميدانية لمدربين وطنيين في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الفرحان إلى أنه يُستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفئات العمرية لتكون 4 فئات تشارك في الدوريات وهو ما سيُساعد على اكتشاف المزيد من المواهب.