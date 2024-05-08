18 مايو.. "حلبة النار" تُشعل الأجواء الرياضية والترفيهية في الرياض وتجذب أنظار العالم

وأحدثت الهيئة العامة للترفيه، بدعم سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نشاطًا كبيرًا وملحوظًا على الساحتَيْن الرياضية والترفيهية. وبفضل نجاحها المبهر عامًا وراء الآخر في جلب واستضافة أهم الفعاليات والأحداث الرياضية والترفيهية حول العالم، جذبت الأنظار إلى السعودية، ولاسيما نجاحها في استضافات متتالية لأبرز نجوم الملاكمة العالميين، مدفوعة بالشعبية الواسعة التي تحظى بها الملاكمة لدى الجمهور السعودي.

"حلبة النار"

من المنتظر أن يبثَّ الحدثَ الرياضي الاستثنائي عددٌ من شبكات ومنصات البث التلفزيوني العالمية، منها سكاي سبورتس، وتي إن تي، وإي إس بي إن، ودازون؛ إذ يحظى الحدث بزخم إعلامي واسع نظرًا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الملاكمان الكبيران.

ويتمتع بطلا الملاكمة بمسيرة تاريخية رائعة، تُنبئ بنزال ممتع ومثير على أرض الرياض؛ فالملاكم البريطاني وبطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري لم يعرف من قبل طعم الخسارة في 34 مباراة؛ إذ انتصر في 33 مباراة، فاز في 24 منها بالضربة القاضية، وتعادل في مباراة واحدة فقط.