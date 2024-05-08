18 مايو.. "حلبة النار" تُشعل الأجواء الرياضية والترفيهية في الرياض وتجذب أنظار العالم

سيكون عشاق رياضة الملاكمة على موعد يوم 18 مايو الجاري في العاصمة السعودية الرياض مع نزال "حلبة النار" التاريخي بين بطلَي العالم في الوزن الثقيل تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك، وذلك كجزء من فعاليات موسم الرياض المثيرة.
ويأتي الحدث الرياضي الكبير بعد أن باتت السعودية وجهة مفضلة لأبرز وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية؛ فمن استضافة فعاليات الفورميلا 1، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي لكرة القدم، مرورًا ببطولة "سوبر جلوب" العالمية لكرة اليد، وكأس العالم للأندية لكرة القدم، وفعاليات مصارعة المحترفين.. وغيرها، وصولاً إلى إعلان استضافة كأس العالم 2034.
وأحدثت الهيئة العامة للترفيه، بدعم سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نشاطًا كبيرًا وملحوظًا على الساحتَيْن الرياضية والترفيهية. وبفضل نجاحها المبهر عامًا وراء الآخر في جلب واستضافة أهم الفعاليات والأحداث الرياضية والترفيهية حول العالم، جذبت الأنظار إلى السعودية، ولاسيما نجاحها في استضافات متتالية لأبرز نجوم الملاكمة العالميين، مدفوعة بالشعبية الواسعة التي تحظى بها الملاكمة لدى الجمهور السعودي.
"حلبة النار"
من المنتظر أن يبثَّ الحدثَ الرياضي الاستثنائي عددٌ من شبكات ومنصات البث التلفزيوني العالمية، منها سكاي سبورتس، وتي إن تي، وإي إس بي إن، ودازون؛ إذ يحظى الحدث بزخم إعلامي واسع نظرًا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الملاكمان الكبيران.
ويتمتع بطلا الملاكمة بمسيرة تاريخية رائعة، تُنبئ بنزال ممتع ومثير على أرض الرياض؛ فالملاكم البريطاني وبطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري لم يعرف من قبل طعم الخسارة في 34 مباراة؛ إذ انتصر في 33 مباراة، فاز في 24 منها بالضربة القاضية، وتعادل في مباراة واحدة فقط.
وعلى الناحية الأخرى، لا يعرف الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك للخسارة سبيلاً هو الآخر؛ إذ لعب 21 مباراة، فاز فيها كلها، بما في ذلك 12 مباراة بالضربة القاضية، وحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2012.