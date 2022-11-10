الاتحاد يتدرب فترتين في دبي.. ويكشف عن إصابة "طارق حامد"

وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها حامد في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، أظهرت سلامته من الإصابة، من دون أن يكشف موعد مشاركته في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.