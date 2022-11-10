الاتحاد يتدرب فترتين في دبي.. ويكشف عن إصابة "طارق حامد"

كشف نادي الاتحاد، أمس الخميس، عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول، المصري طارق حامد.
وأعلن النادي الغربي عن سلامة حامد، بعدما خضع إلى فحص طبي على موضع إصابته في الساعد.
وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها حامد في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، أظهرت سلامته من الإصابة، من دون أن يكشف موعد مشاركته في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.
وانتظم لاعبو الفريق الاتحادي بمعسكر دبي الذي يستمر لمدة 22 يوماً، ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، تزامناً مع تحضيرات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.