نيوكاسل يونايتد يضمّ "هارفي بارنز".. بعقد يمتدّ لـ5 سنوات

وبدأ بارنز مسيرته في أكاديمية ليستر، وكان من العلامات المضيئة القليلة في موسم الفريق الماضي، لكن رغم جهده الكبير وتسجيل 13 هدفًا في الدوري الممتاز؛ فإنه لم ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.