نيوكاسل يونايتد يضمّ "هارفي بارنز".. بعقد يمتدّ لـ5 سنوات

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقدَه رسميًّا مع الدولي الإنجليزي هارفي بارنز لاعب الوسط الهجومي، القادم من ليستر سيتي، بعقد لمدة خمس سنوات.
ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المادية للصفقة، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن نيوكاسل دفع 39 مليون جنيه إسترليني "50.13 مليون دولار" لضمّ لاعب المنتخب الإنجليزي البالغ عمره "25 عامًا".
وبدأ بارنز مسيرته في أكاديمية ليستر، وكان من العلامات المضيئة القليلة في موسم الفريق الماضي، لكن رغم جهده الكبير وتسجيل 13 هدفًا في الدوري الممتاز؛ فإنه لم ينقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وشارك بارنز في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا؛ حيث شارك كبديل خلال الفوز "3-صفر" على ويلز في 2020.
وتأهّل نيوكاسل إلى دوري الأبطال لأول مرة في 20 عامًا بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي تحت قيادة المدرب إيدي هاو.