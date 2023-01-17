بعد مزاد مشتعل.. إلى مَنْ ذهبت تذكرة "فوق الخيال" في نهائي "كأس موسم الرياض"؟

بعد منافسة مشتعلة، استمرت نحو 10 أيام؛ للظفر بتذكرة "فوق الخيال"؛ لحضور مباراة الأحلام بين فريقَي باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال، انتهى أخيرًا المزاد على التذكرة المميزة؛ وذلك بإعلان فوز رجل الأعمال مشرف الغامدي عقب تقديمه 10 ملايين ريال، ستذهب بالكامل إلى منصة إحسان الخيرية.
وستُمكّن التذكرة حاملها من عدد من المميزات الفريدة لحضور المباراة المثيرة، فضلاً عن ثواب ذهاب ريعها إلى العمل الخيري داخل السعودية.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" فوز "الغامدي"؛ وذلك بعد تقديمه أعلى قيمة للفوز بالتذكرة.
وكان المزاد قد بدأ بإعلان "آل الشيخ" دخوله المزاد، ورفع السوم الذي كان قد حُدد من قبل بمليون ريال إلى مليونَي ريال؛ إذ كتب على حسابه: "أنا داخل المزاد الآن بمليونَي ريال لهذه التذكرة.. نشوف كم توصل".
وأشعل رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف المزاد بإعلانه شراء التذكرة بمبلغ 2.5 مليون ريال، معلقًا على تغريدة رئيس الهيئة العامة للترفيه بقوله: "فكرة خيرية ومبدعة.. والمستفيد منها آلاف الأسر. بسم الله.. عليَّ بمليونين وخمسمائة ألف".
وكتب "آل الشيخ" معلنًا اشتعال السوم، وارتفاع حدة المنافسة على التذكرة المميزة بقوله: "تذكرة فوق الخيال وصل السوم 2.5 مليون ريال من رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف.. وين المنافسين؟".
وعاد "بغلف" ليرفع حماس المشاركين في المزاد، ويصل بسعر التذكرة إلى 3 ملايين ريال، معلنًا إشراكه المتابعين ووالديهم في أجر الزيادة التي بلغت نصف مليون ريال.
ودخل رجال الأعمال بندر الضحيك خط المنافسة بإعلانه دخول المزاد بمبلغ 3 ملايين ومائة ألف ريال، قبل أن يرفع "بغلف" السوم إلى 3.5 مليون ريال.
واتجه المزاد مرة أخرى نحو "الضحيك" الذي قرر زيادة المبلغ إلى 3.6 مليون، ولكن عودة جديدة بـ3.7 مليون من بغلف أعادته إلى صدارة المنافسة الشرسة.
وبدت المنافسة كما لو أنها تأخذ شكلاً ثنائيًّا بين رجلَي الأعمال "الضحيك" و"بغلف" بعد أن تناوبا على رفع السوم، قبل أن يتدخل رجال الأعمال إبراهيم المهيدب برفع السوم إلى 4 ملايين.
ورفع رجل الأعمال خالد المشرف سقف المزاد إلى أبعد نقطة بقيمة 7 ملايين ريال، ثم عاد لرفعها إلى 9 ملايين؛ لتشتد المنافسة عن آخرها، وتبدو في اتجاهها للحسم لصالحه، قبل أن ترفع شركة عزوم التقنية لصاحبها محمد المنجم السوم إلى 9.3 مليون، إضافة إلى هدايا أجهزة لذوي شهداء الواجب والأيتام المشاركين في مراسم استقبال لاعبي باريس سان جرمان.
وفي حين بدت المنافسة قد حُسمت ظهرت مفاجأة قلبت الموازين؛ وذلك بعد أن رفع رجل الأعمال مشرف الغامدي المزاد إلى 10 ملايين ريال، استطاع بها حسم المزاد.
ستُمكّن تذكرة "فوق الخيال" صاحبها من عدد من المميزات الفريدة؛ إذ يتمتع حائزها بحضور تتويج الفريق الفائز بالمباراة المرتقبة إلى جوار المستشار تركي آل الشيخ، كما سيتمكّن صاحبها من مقابلة نجومه المفضلين، مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النادي النصر، إضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفيقَيْه البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، وغيرهم من نجوم الفرق المشاركة في الفعالية الكروية الضخمة.
إضافة إلى ذلك، حضور حفل الغداء في "Gala Lunch"، ودخول غرفة خلع الملابس للفريقَين، فضلاً عن المشاركة في حفل تتويج الفريق الفائز، والتقاط صور التتويج التذكارية مع الفائز.
وسيذهب ريع المزاد بالكامل إلى صالح منصة إحسان الخيرية، وهي منصة وطنية للعمل الخيري، تُسهل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا بسهولة وأمان وموثوقية داخل المملكة العربية السعودية.