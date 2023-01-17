بعد مزاد مشتعل.. إلى مَنْ ذهبت تذكرة "فوق الخيال" في نهائي "كأس موسم الرياض"؟

ورفع رجل الأعمال خالد المشرف سقف المزاد إلى أبعد نقطة بقيمة 7 ملايين ريال، ثم عاد لرفعها إلى 9 ملايين؛ لتشتد المنافسة عن آخرها، وتبدو في اتجاهها للحسم لصالحه، قبل أن ترفع شركة عزوم التقنية لصاحبها محمد المنجم السوم إلى 9.3 مليون، إضافة إلى هدايا أجهزة لذوي شهداء الواجب والأيتام المشاركين في مراسم استقبال لاعبي باريس سان جرمان.