تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024 غدًا في الرياض

وتُعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة؛ إذ يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال؛ إذ سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال. فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية على 50 ألف ريال، والبرونزية على 25 ألف ريال.