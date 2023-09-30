بالفيديو.. مدرّب في الدوري الروسي يعترض على حكم مباراة فريقه بطريقته الخاصة

ابتكر المدرب البيلاروسي "فيكتور غونتشارينكو" مدرب نادي أورال؛ طريقة جديدة للاعتراض على حكم مباراة فريقه أمام روستوف في الدوري الروسي.
واعترض المدرب على حكم المباراة حيث ظلّ صامتًا خلال المقابلة التي أجريت معه بعد المباراة ولم ينطق بحرف، ولم يكتفِ المدرّب بذلك، بل إنه أيضًا ظلّ صامتًا في المؤتمر الذي أقيم بعد المباراة.
يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، علمًا بأن حكم المباراة طرد أحد لاعبي أورال واحتسب ركلة جزاء لفريق روستوف.
وتواجه "روستوف" و"أورال يكاترينبورغ" بالأمس، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الروسي لكرة القدم.
وكان روستوف قبل هذه المباراة في المركز الحادي عشر بـ9 نقاط، وفريق أورال يكاترينبورغ في المركز الثامن بـ14 نقطة.