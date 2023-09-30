بالفيديو.. مدرّب في الدوري الروسي يعترض على حكم مباراة فريقه بطريقته الخاصة

واعترض المدرب على حكم المباراة حيث ظلّ صامتًا خلال المقابلة التي أجريت معه بعد المباراة ولم ينطق بحرف، ولم يكتفِ المدرّب بذلك، بل إنه أيضًا ظلّ صامتًا في المؤتمر الذي أقيم بعد المباراة.