آسيوية البحرين 2025: أخضر اليد يتجاوز الأردن ويتصدّر.. والطائرة تدشّن مشاركتها بمواجهة أوزبكستان

تصدر المنتخب السعودي لكرة اليد جدول ترتيب مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة "البحرين 2025"، عقب فوزه مساء اليوم الاثنين على نظيره الأردني بنتيجة 33 - 11، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، المقامة على صالة أم الحصم بالعاصمة البحرينية المنامة.
وأنهى شباب "أخضر اليد" الشوط الأول من المباراة بنتيجة 15 - 6، قبل أن يحرز 18 هدفًا في الشوط الثاني من اللقاء.
وبهذا الفوز وفارق الأهداف، اعتلى الأخضر صدارة ترتيب المجموعة الأولى، تاركًا المركز الثاني للبحرين، والثالث للأردن، والرابع لهونغ كونغ، والخامس للمالديف.
ويواجه "أخضر اليد" منتخب هونغ كونغ عند الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات المسابقة.
الطائرة تفتتح المشاركة.. والشاطئية تخسر
يفتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة مشاركته في الدورة الآسيوية، عندما يلاقي نظيره الأوزبكي عند الرابعة والنصف من عصر يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة من مسابقة الكرة الطائرة للصالات.
وفي الكرة الشاطئية، خسر فريق السعودية أمام الصين وإيران، اليوم الاثنين، ضمن أسياد "البحرين 2025".
وجاءت خسارة الطائرة السعودية في المباراة الأولى أمام نظيره الصيني بنتيجة 0 - 2، وهي ذات النتيجة التي خسر بها أمام إيران.
ويواجه "أخضر الشاطئية" نظيره المالديفي عند السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء.
قدم الصالات تواصل الإعداد
عاود المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا تدريباته اليومية ضمن معسكر فريق السعودية المُقام في المنطقة الشرقية، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025".
وتركزت الحصة التدريبية، التي أُقيمت تحت إشراف المدرب الوطني مبارك الشهراني، على تمارين بدنية وفنية وتكتيكية، إلى جانب مناورة فنية على كامل مساحة الصالة.
ويختتم المنتخب معسكره يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تغادر البعثة صباح الأربعاء إلى مملكة البحرين، تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.
من جهة أخرى، تواصل المنتخبات السعودية تدريباتها في معسكر فريق السعودية المقام في عدد من المواقع بالمنطقة الشرقية، على أن تصل إلى مملكة البحرين قبل انطلاق منافساتها.