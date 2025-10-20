آسيوية البحرين 2025: أخضر اليد يتجاوز الأردن ويتصدّر.. والطائرة تدشّن مشاركتها بمواجهة أوزبكستان

وتركزت الحصة التدريبية، التي أُقيمت تحت إشراف المدرب الوطني مبارك الشهراني، على تمارين بدنية وفنية وتكتيكية، إلى جانب مناورة فنية على كامل مساحة الصالة.

ويختتم المنتخب معسكره يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تغادر البعثة صباح الأربعاء إلى مملكة البحرين، تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.

من جهة أخرى، تواصل المنتخبات السعودية تدريباتها في معسكر فريق السعودية المقام في عدد من المواقع بالمنطقة الشرقية، على أن تصل إلى مملكة البحرين قبل انطلاق منافساتها.