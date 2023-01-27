تنطلق غدًا.. الرياض تحتضن ورشة عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

تحتضن العاصمة الرياض، غداً السبت، ولمدة ثلاثة أيام، ورشة عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في نسختها الثالثة والمزمع إقامتها في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر حتى 30 أكتوبر من العام الجاري.