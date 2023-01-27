تنطلق غدًا.. الرياض تحتضن ورشة عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

تحتضن العاصمة الرياض، غداً السبت، ولمدة ثلاثة أيام، ورشة عمل دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في نسختها الثالثة والمزمع إقامتها في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر حتى 30 أكتوبر من العام الجاري.
وتستعرض الورشة، العديد من المحاور الهامة، بحضور ممثلي الاتحادات الدولية المعنية بالألعاب المشاركة في الدورة، وهي مصارعة الذراع والآيكيدو والمبارزة والملاكمة والجوجيتسو والجودو والكاراتيه والكيندو والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج) والملاكمة التايلندية والسامبو والسافات ومصارعة السومو والتايكوندو والووشو وأخيراً المصارعة.
وتناقش الورشة اللوائح الفنية والاشتراطات والمتطلبات وضوابط المشاركة، كما سيتم طرح جدول المنافسات والخدمات الطبية وآلية ضبط المنشطات وتجهيزات المنشآت الرياضية، والتي ستقام في المدينة الرياضية بجامعة الملك سعود التي تستضيف الدورة كاملة، إضافة إلى ذلك سيتم النقاش والعمل على ترتيب تجهيزات النقل التلفزيوني والتغطيات الإعلامية والخدمات اللوجستية للوفود المشاركة، وأخيراً اعتماد المعايير كافة للبطولة من جوانب إدارية وفنية ورياضية.