رياضة

أخضر الطائرة يتجاوز أوزبكستان ويتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي

المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة
المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة
سبق
سبق

تأهل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائج الأشواط: 25/ 23، 25/ 23، 23/25، 25/ 20.

جاءت المباراة سريعة وقوية من كلا الفريقين؛ في الشوط الأول فرض الأخضر سيطرته من البداية، ولكن سرعان ما عاد المنتخب الأوزبكي في النقاط الحاسمة واستطاع معادلة النتيجة 22/22، ولكن خبرة لاعبي المنتخب السعودي منحتهم الأفضلية لحسم الشوط 25/ 23.

وفي الشوط الثاني تكرّر السيناريو بالرغم من البداية المميزة التي بدأ بها الأخضر، ونجح بحصد العديد من النقاط ووصلت النتيجة 19/ 12، بعدها تراجع أداء اللاعبين بشكل مفاجئ وتعادل الفريقان 19/19، ومن ثَم عاد الأخضر مجددًا ليحسم هذا الشوط 25/ 23، وفي الشوط الثالث انخفض أداء الأخضر نتيجة لعدم التركيز في حوائط الصد ليحسم المنتخب الأوزبكي الشوط 25/ 23.

وفي الشوط الرابع نجح الأخضر في فرض سيطرته لينتهي الشوط 25/ 20، ويلتقي المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس التحدي الآسيوي يوم غد السبت عند الساعة الـ1:30 ظهرًا مع المنتخب الفائز من لقاء نصف النهائي بين منتخبي قيرغيزستان ومنغوليا.

أوزبكستان
المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة
بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة الطائرة

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