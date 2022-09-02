أخضر الطائرة يتجاوز أوزبكستان ويتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي

وفي الشوط الثاني تكرّر السيناريو بالرغم من البداية المميزة التي بدأ بها الأخضر، ونجح بحصد العديد من النقاط ووصلت النتيجة 19/ 12، بعدها تراجع أداء اللاعبين بشكل مفاجئ وتعادل الفريقان 19/19، ومن ثَم عاد الأخضر مجددًا ليحسم هذا الشوط 25/ 23، وفي الشوط الثالث انخفض أداء الأخضر نتيجة لعدم التركيز في حوائط الصد ليحسم المنتخب الأوزبكي الشوط 25/ 23.