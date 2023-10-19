النصر يوقّع مع البرتغالي "جونيور" نجل قائد الفريق "كريستيانو رونالدو"

ومن المتوقّع أن يدشن "جونيور" مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق، غدًا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود، ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عامًا.