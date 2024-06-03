5 لاعبين سجلوا "هاتريك' في المباراة الأولى لهم في الدوري السعودي.. تعرف عليهم

سجل اللاعبان البرازيليان، روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي، ومواطنه مالكوم لاعب الهلال، اسمَيهما في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف فأكثر في أول ظهور لهم بالدوري السعودي للمحترفين.
ووفقًا لموقع "دوري روشن"، سجل قائد الأهلي فيرمينو، القادم في الصيف الماضي من ليفربول الإنجليزي، أول أهداف دوري روشن السعودي في الموسم 2023-2024، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الأهلي بضيفه الحزم في الـ11 من أغسطس الماضي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ثم عزز تقدم فريقه بهدفين آخرين، في الدقيقتين (10 – 72)؛ فخرج الأهلي منتصرًا 3-1 بفضل أهداف فيرمينو.
وبعد لقاء الأهلي والحزم بـ 3 أيام حل الهلال ضيفًا على أبها، وانتصر الضيف بالنتيجة نفسها 3-1، وسجل أهداف الهلال الثلاثة لاعبه البرازيلي مالكوم في أول مباراة له في دوري روشن السعودي.
وعبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الممتد منذ موسم 2008-2009 صافح 5 لاعبين جماهير فرقهم بتسجيل هاتريك في المباراة الأولى لهم في الدوري، ابتداء من الأنغولي فلافيو أمادو لاعب الشباب السابق الذي سجل 3 أهداف في مباراة فريقه أمام نجران في أغسطس 2009، ضمن الجولة الأولى من موسم 2009-2010.
وفي الموسم نفسه 2009-2010 جاء المغربي عبد الكريم بن هنية خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الوحدة، وفي المباراة الأولى التي ارتدى بها القميص الأحمر في الدوري قاد فريقه للفوز بنتيجة كبيرة على الفتح 6-0، له منها 4 أهداف. وهنية هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 3 أهداف في أول مباراة له في الدوري.
وفي موسم 2014-2015 ظهر المهاجم الهداف عمر السومة للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وكان ظهوره محببًا لجماهير الأهلي مع مساهمته القوية بثلاثة أهداف في الانتصار على هجر 6-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ولاحقًا أصبح للسومة 8 هاتريك بنهاية الموسم 2022-2023، ويحتل حاليًا المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً لـ (3 أهداف فأكثر) عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله.