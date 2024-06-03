5 لاعبين سجلوا "هاتريك' في المباراة الأولى لهم في الدوري السعودي.. تعرف عليهم

ووفقًا لموقع "دوري روشن"، سجل قائد الأهلي فيرمينو، القادم في الصيف الماضي من ليفربول الإنجليزي، أول أهداف دوري روشن السعودي في الموسم 2023-2024، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الأهلي بضيفه الحزم في الـ11 من أغسطس الماضي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ثم عزز تقدم فريقه بهدفين آخرين، في الدقيقتين (10 – 72)؛ فخرج الأهلي منتصرًا 3-1 بفضل أهداف فيرمينو.