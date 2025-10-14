الفيصل يدعم لاعبي الأخضر قبل مواجهة العراق الحاسمة: ثقتنا بكم كبيرة يا أبطال

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ثقته بلاعبي المنتخب السعودي كبيرة، متمنياً لهم التوفيق في المباراة التي تُعد حاسمة في مشوار التأهل إلى المونديال، مؤكداً أن لاعبي الأخضر يمتلكون العزيمة والإصرار لتحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الوطن.