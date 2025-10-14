الفيصل يدعم لاعبي الأخضر قبل مواجهة العراق الحاسمة: ثقتنا بكم كبيرة يا أبطال

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن دعمه الكامل للمنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ثقته بلاعبي المنتخب السعودي كبيرة، متمنياً لهم التوفيق في المباراة التي تُعد حاسمة في مشوار التأهل إلى المونديال، مؤكداً أن لاعبي الأخضر يمتلكون العزيمة والإصرار لتحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الوطن.
وتأتي تصريحات وزير الرياضة في وقت تتجه فيه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الليلة، حيث يسعى الأخضر إلى حسم بطاقة التأهل المباشر للمرة السابعة في تاريخه.