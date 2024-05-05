اختتام منافسات بطولة الشطرنج لطلاب الجامعات السعودية 2024 بجامعة الملك خالد
اختُتمت أمس السبت منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية 2024 (طلاب)، التي استضافتها جامعة الملك خالد خلال الفترة من 21-25 شوال الجاري، بمشاركة أكثر من 130 طالبًا من 26 جامعة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم.
وتوَّج رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، الفائزين.
وفازت بالمركز الأول والميداليات الذهبية جامعة الملك سعود، وحصدت المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحققت المركز الثالث والميداليات البرونزية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بينما حصل الطالب عبدالرحمن الشهري من جامعة الملك خالد على جائزة أفضل لاعب.
وقدم "ابن دعجم" تهنئته لأبطال هذه البطولة والمشاركين، مؤكدًا حرص جامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم هذه الفعاليات الرياضية؛ لما للرياضة بمجالاتها المختلفة من أهمية، ولارتباطها بمرتكزات خطة الجامعة الاستراتيجية، اتساقًا مع رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة العربية السعودية.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، بما شاهده من تنظيم وروح تنافسية عالية، مقدمًا شكره للجامعة ولعمادة شؤون الطلاب على ما تم بذله من جهود مميزة في هذا الاتجاه، أسهمت في نجاح البطولة.