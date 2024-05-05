اختتام منافسات بطولة الشطرنج لطلاب الجامعات السعودية 2024 بجامعة الملك خالد

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، بما شاهده من تنظيم وروح تنافسية عالية، مقدمًا شكره للجامعة ولعمادة شؤون الطلاب على ما تم بذله من جهود مميزة في هذا الاتجاه، أسهمت في نجاح البطولة.