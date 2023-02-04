"قرقاش" و"أكفيك" يفوزان بكأسَي وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة

فتتح الجواد (ديفيندر) لمالكه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ومدربه ناصر الأزمع، تتويجات اليوم، وفاز بالشوط الأول من الحفل قاطعًا مسافة 1200 متر في 1:14.73 دقيقة، بقيادة من الخيال رائد الفيروز.