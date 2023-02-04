"قرقاش" و"أكفيك" يفوزان بكأسَي وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة

احتضن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية مساء اليوم فعاليات الحفل الـ93 لموسم نادي سباقات الخيل، الذي تألف من 11 شوطًا، بلغ مجموع جوائزها مليونًا و135 ألف ريال.
وأقيمت أبرز أشواط الحفل في ختامه (من التاسع إلى الحادي عشر) على كؤوس وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وإمارة منطقة المدينة المنورة.ا
فتتح الجواد (ديفيندر) لمالكه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ومدربه ناصر الأزمع، تتويجات اليوم، وفاز بالشوط الأول من الحفل قاطعًا مسافة 1200 متر في 1:14.73 دقيقة، بقيادة من الخيال رائد الفيروز.
وخصص الشوط للخيالة المتمرنين بدون استخدام السوط. أما الجياد فكانت من إنتاج محلي تكافؤ 0- 70، عمر 3 سنوات.
خصص النادي الشوط التاسع، الذي امتد لـ1400 متر، لعمر 4 سنوات فأكثر، لكأس وزارة الإعلام، وتُوج به الجواد (قرقاش)، المملوك لأبناء هذال معجب سلامة المطيري، بزمن دقيقة و25 ثانية و39 جزءًا من الثانية، بقيادة الخيال أصيل السرحاني، والمدرب بندر الحارثي.
وذهبت كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الجواد (أكفيك)، المملوك لإسطبل الأصايل، الذي أنهى الشوط العاشر الممتد لـ1600 متر، وخُصص لعمر 3 سنوات، في دقيقة و38 ثانية و35 جزءًا من الثانية، وعلى ظهره الخيال عادل الفريدي، تحت إشراف المدرب غيث الغيث.
وأسفر شوط كأس إمارة منطقة المدينة المنورة عن فوز الجواد (هيشان) لمالكه أحمد علي أحمد الطيار، الذي أنهى المسافة البالغة 2400 متر في دقيقتين و37 ثانية و72 جزءًا من الثانية، وقاده الخيال علي المتعب، تحت إشراف المدرب محمد الحمد.
وكان الشوط الحادي عشر (الأخير) في الحفل قد خُصص لهذه الكأس، وحدد العمر فيه بـ٤ سنوات فأكثر.
وجاءت الأشواط الـ2 والـ3 والـ4 والـ6 مفتوحة الدرجات، لأعمار 4 سنوات فأكثر، ما عدا السادس (3 سنوات).
وفاز (حتامة الخالدية) المملوك لأبناء حسين مهدي آل حيدر بالشوط الثاني مع الخيال عادل الفريدي والمدرب محمد آل حيدر، وقطع الفائز مسافة 1400 متر في 1:35.37 دقيقة.
وفاز الجواد (مورانو) لمالكه خالد عبدالله الكنهل، ومدربه فهد الفهيد، بالشوط الثالث، وقطع 1600 متر في 1:39.75 دقيقة، بقيادة الخيال محمد الشريماء.
وظفر الجواد (باور أوف بيوتي)، المملوك لسلطان عايد ضيف الله الدلبحي، بالمركز الأول للشوط الرابع، مع الخيال عبدالعزيز الموسى والمدرب يزيد بن شفلوت، وسجل زمنًا قدره 1:38.34 في مسافة بلغت 1600 متر.
وأنهى (العصر الذهبي) لمالكه مهدي سلطان العامري السبيعي الشوط السادس، البالغة مسافته 2000 متر، في دقيقتين و8 ثوانٍ و17 جزءًا من الثانية، معلنًا نفسه بطلاً للشوط، بقيادة الخيال خالد الميموني، تحت إشراف المدرب ناصر مبارك.
وتنافست الخيل المبتدئة في الشوط الثامن، الذي بلغت مسافته 2000 متر، لعمر 4 سنوات، وفاز به (تربل جوي)، المملوك لأبناء أبداح حمد العذاب، مع الخيال ريان الطويرش والمدرب أبداح العذاب؛ إذ حقق دقيقتين و7 ثوانٍ و49 جزءًا من الثانية.
وسبقه شوط للأفراس المبتدئة لعمر 3 سنوات، امتد لـ1800 متر، وأسفر عن فوز (عليا)، المملوكة لعبدالإله عبدالعزيز الموسى، مع الخيال إيدي كاسترو والمدرب جفري وود راف، في زمن قدره 1:51.82 دقيقة.
امتد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، ونافس فيه الإنتاج المحلي تكافؤ 0 - 80، لعمر 3 سنوات. وظفر بالشوط الجواد (مدباس)، المملوك لأبناء محمد بن هادي بن خيوط، في دقيقة و39 ثانية و57 جزءًا من الثانية، مع الخيال عادل الفريدي والمدرب سعد خيوط.