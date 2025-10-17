أكثر من مليون تذكرة بيعت لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية

في خطوة لافتة تؤكد الزخم الجماهيري المنتظر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع أكثر من مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامته خلال صيف العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوضح "فيفا" أن عملية البيع شهدت إقبالًا من مشجعين يمثلون 212 دولة وإقليماً، وذلك بعد انتهاء المرحلة المخصصة لحاملي بطاقات "فيزا"، التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي.
وتصدّرت الدول الثلاث المستضيفة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) قائمة الطلب على التذاكر، تلتها إنجلترا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، كولومبيا، الأرجنتين وفرنسا، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالبطولة.
ومن المنتظر أن تُطلق المرحلة التالية لبيع التذاكر في 27 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ عملية التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة، والتي تشمل التذاكر الفردية للمباريات الـ104، إلى جانب الحُزم الخاصة بالملاعب والمنتخبات المشاركة.
كما أُطلقت منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets، وتستهدف المنصة حاملي التذاكر المستوفين للشروط، بهدف حماية المشجعين من عمليات البيع غير النظامية. وستُتاح منصة تبادل التذاكر للمقيمين في المكسيك عبر خدمة "FIFA Ticket Exchange Platform".
ويتيح الموقع الرسمي أيضًا باقات ضيافة تشمل تذاكر فردية لمباريات محددة أو متعددة، عبر رابط FIFA.com/hospitality.
وأكد الاتحاد الدولي أن الموقع الرسمي هو الجهة الوحيدة الموثوقة لشراء التذاكر، محذرًا من شراء التذاكر أو باقات الضيافة عبر قنوات غير معتمدة، لتفادي الحصول على تذاكر غير صالحة.