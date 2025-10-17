أكثر من مليون تذكرة بيعت لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية

في خطوة لافتة تؤكد الزخم الجماهيري المنتظر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع أكثر من مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامته خلال صيف العام المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.