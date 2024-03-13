ممثل الطائف "الأمل" يتأهل للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات

نجح فريق الأمل (ممثل الطائف) في خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024-2025؛ وذلك بعد انتصاره على فريق التقدم (3-1) أمس الأربعاء.
والتقى الفريقان الليلة في مباراة تحديد المركز الثالث للأدوار النهائية من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2024/ 2023 على الملعب الرديف (D) بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وافتتح الأمل التسجيل في الدقيقة الـ25 عبر الجزائرية إيمان مروش، قبل أن يدرك فريق التقدم التعادل بالدقيقة الـ28 عبر المهاجمة المصرية سلوى منصور المتولي "سالي".
وبات "الأمل" أول فريق من الطائف يشارك في الدوري الممتاز للسيدات في الموسم المقبل 2025/ 2024، وثالث المتأهلين من الدرجة الأولى بعد الترجي والعلا.