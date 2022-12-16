الفارسة "فنون الحميدان" لـ"سبق": طموحي تمثيل المملكة في الأولمبياد

اختارت الفارسة السعودية فنون الحميدان الفرس "أندر لاين"، والذي شاركت به في النسخة الأولى من بطولة "قفز السعودية" عام 2021، ليكون معها أيضًا في النسخة الثانية؛ لخبرته أولًا، ولتفاؤلها لتكرار نجاحاتهما معًا في مقر "قفز السعودية" للعام الثاني على التوالي.
وأصبحت الفارسة التي يبلغ عمرها 21 عامًا، أول فارسة سعودية تتوّج بأحد مراكز أشواط البطولة، حيث حققت المركز الثالث في شوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، وخلف مواطنيها الفارس ناصر البقمي، والفارس مشعل الحربي وبـ1.7 ثانية عن صاحب المركز الأول.
وقالت الفارسة "فنون" لـ"سبق": "سعادتي لا توصف وأنا أمثّل وطني في البطولات التي تقام هنا، سعادتي كبيرة بوجود أهم الداعمين لي وهما أبي وأمي، فهما خلف كل تميز وإنجاز أحققه، اليوم حققت المركز الثالث، وفي النسخة الماضية حققت المركزين الثاني والخامس".
وحول فرسها، قالت "الحميدان": "يقولون إن خبرة الجواد تساعد الفارس بنسبة 70 في المائة، أنا أتفق مع هذه الرواية، فلم أحتجْ لأكثر من أسبوع للتأقلم مع الفرس "أندر لاين" في هذه النسخة والنسخة الماضية من البطولة".
وأضافت: "بدأت ركوب الخيل وأنا بعمر 11 عامًا بالصدفة، بعدها أصبحت هواية، والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما أسهما في أن أصل لما وصلت إليه، فشكرًا لهما".
ومن أبرز إنجازات "الحميدان"، قالت: "المركز الثاني في دورة ألعاب السعودية 2022، بحمد الله حققت المركز الثاني مع فريق البواني".
وكشفت "الحميدان" أن الحلم الذي يراودها دائمًا هو تمثيل وطنها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وقالت: "لا أعرف متى بالضبط، لكني سأحقق هذا الحلم، وسأكون فارسة سعودية أولمبية، وبإذن الله تكتمل بتحقيق منجز لوطني".
وختمت "الحميدان": "شكرًا لقيادة وطني الكبير، شكرًا للملهم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان مجدد النهضة والتطور، شكرًا لوزارة الرياضة، وشكرًا للاتحاد السعودي للفروسية، بدعمهم أصبحت الفتاة السعودية شريكة للإنجازات، بفضلهم بعد الله سبحانه أصبحت الفتاة السعودية متألقة ومتميزة في كل المجالات ومنها رياضة الفروسية".