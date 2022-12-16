الفارسة "فنون الحميدان" لـ"سبق": طموحي تمثيل المملكة في الأولمبياد

اختارت الفارسة السعودية فنون الحميدان الفرس "أندر لاين"، والذي شاركت به في النسخة الأولى من بطولة "قفز السعودية" عام 2021، ليكون معها أيضًا في النسخة الثانية؛ لخبرته أولًا، ولتفاؤلها لتكرار نجاحاتهما معًا في مقر "قفز السعودية" للعام الثاني على التوالي.