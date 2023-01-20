أخضر الرماية من على ظهر الخيل يتأهل إلى كأس العالم

تأهل المنتخب السعودي للرماية، من على ظهر الخيل إلى كأس العالم 2023، بعد أن قدم أداءً رائعًا في التصفيات المؤهلة، والتي أقيمت بجنوب أفريقيا، حيث استطاع أبطال الأخضر تصدر ترتيب المنتخبات والحصول على المركز الأول بالمجموع العام من بين 12 دولة مشاركة.