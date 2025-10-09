برعاية نيوم.. تصاميم جديدة مُبهرة للجائزة والميداليات تظهر في حفل الجوائز السنوي 2025

سيكون الفائزون في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض 2025 برعاية نيوم، على موعد مع تسلُّم كؤوس جديدة متلألئة، بعد الكشف عن تصاميم محدّثة لأهم ليلة في البرنامج السنوي للاتحاد الآسيوي.
وسيُقام الحفل في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حيث يشهد الحدث في نسخته التاسعة والعشرين، والمقرّر يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، تقديم جوائز مُبهرة بتصاميم جديدة تُمنح للفائزين في 20 فئة مختلفة.
وجاء الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للاتحاد الآسيوي في مطلع عام 2025 ليشكّل اللحظة المثالية لتحديث تصميم كأس الجوائز السنوية للاتحاد، وهو التصميم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2007.
وقد تم تصميم الكؤوس الجديدة وصناعتها يدويًا من قِبل شركة "توماس لايت" البريطانية الشهيرة، المتخصصة في صياغة الذهب والفضة، والتي تولّت أيضًا تصميم النسخة السابقة من الكأس.
واستُوحي المظهر الجديد من جوهر الهوية المؤسسية الحديثة للاتحاد الآسيوي، بما في ذلك الشعار الجديد، حيث أُدمجت عناصره في تفاصيل دقيقة مثل شكل الحرف "A" في أعلى الأجنحة الجانبية للكأس، بما يتناسق مع شعار الاتحاد الآسيوي المُثبّت على الشريط الأوسط، مع الحفاظ على الشكل العام والهوية الأصلية للجائزة.
وخلال أربعة أشهر من العمل، تم ابتكار أكثر من 50 تصورًا تصميميًا، خضع كلٌّ منها لمراحل تطوير دقيقة، وصولًا إلى النسخة النهائية المُذهلة التي ستُعرض في الحفل المنتظر بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
وسيشهد حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض 2025 أيضًا الكشف عن تصميم جديد لميدالية "ماسة آسيا"، وهي أرفع جائزة فردية في كرة القدم الآسيوية، حيث سيتم منحها في تلك الليلة للفائز الثامن عشر بها منذ إطلاقها.
وتُعد هذه الميدالية تحفة فنية تُجسّد التميّز وتُبرز غنى الثقافة الآسيوية، إذ تأتي على شكل ماسي أنيق ذي ثمانية أضلاع، يعكس الفخامة ويُظهر شعار الاتحاد الآسيوي الجديد في مركزه بانسجام لافت.
وقد تولّت شركة "رويال سيلانغور" العالمية الشهيرة تصميمها وصناعتها، مستخدمة شريطًا باللونين الأزرق والذهبي يعكس مكانتها الرفيعة، إلى جانب دبوس فاخر يحمل نفس تفاصيل التصميم الماسي المطلي بالذهب، تتوسّطه قطعة ماسية كبيرة الحجم تعكس الضوء بتميّز وتمنح الميدالية حضورًا لافتًا ومتوازنًا في الوقت ذاته.
وسيكون التصميمان الجديدان محور الاهتمام خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض 2025 برعاية نيوم، الذي سينطلق عند الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت غرينتش +3) يوم 16 أكتوبر في مركز الملك فهد الثقافي.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن الشهر الماضي عن القائمة الكاملة للمرشحين، وسيُتاح للجماهير متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على "يوتيوب" ومنصاته الرقمية المختلفة.