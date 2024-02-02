"عبدالعزيز الفيصل" يهنئ المنتخب الأردني على تأهله للمربع الذهبي لكأس آسيا

ويتقابل المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، مع الفائز من مباراة أستراليا وجمهورية كوريا التي تقام يوم الجمعة أيضاً على ستاد الجنوب في الوكرة.