الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" راعيًا للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات

وقَّع نادي الأهلي مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة لمدة ثلاث سنوات، تمتد حتى موسم 2025-2026، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) عبدالعزيز المعمر.
وأبدى الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق خليفة، سعادته بارتباط اسم نادي الأهلي بالشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التعاون مع "سكاي" سيفتح آفاقًا جديدة للنجاح، وأن الرعاية ستتيح لـ"سكاي" إمكانية تحقيق المزيد من النجاح بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستُمكّنها من القيام بدور رئيسي في تطوير القطاع الرياضي محليًّا وعالميًّا.
وأشار المهندس طارق خليفة إلى أن رعاية "سكاي" ستعزز الترابط بين نادي الأهلي ومختلف القطاعات؛ ما يسمح للنادي بأداء دوره بما يحقق المنفعة المتبادلة للجميع، وبما يتماشى مع رؤية السعودية. مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية ستسهم في تطوير المواهب المحلية، وتعزيز تجربة مشجعي النادي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في (سكاي) عبدالعزيز المعمر: "إن التعاون بين (سكاي) ونادي الأهلي يؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ونحن نسعى في (سكاي) للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ بما يسهم في خلق قيمة لمختلف القطاعات من أجل مساعدة شركائنا في تحقيق أهدافهم، إضافة لتحسين جودة حياة الأفراد".
وتكرس الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) جهودها لقيادة مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية؛ وذلك لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن خلال القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة، تعمل "سكاي" كمحفز لمنظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية بهدف ترسيخ السعودية كمركز تنافسي عالمي للتقنيات المتقدمة.