الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" راعيًا للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات

وأبدى الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق خليفة، سعادته بارتباط اسم نادي الأهلي بالشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التعاون مع "سكاي" سيفتح آفاقًا جديدة للنجاح، وأن الرعاية ستتيح لـ"سكاي" إمكانية تحقيق المزيد من النجاح بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستُمكّنها من القيام بدور رئيسي في تطوير القطاع الرياضي محليًّا وعالميًّا.